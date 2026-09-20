Памфилова: в Херсонской области при атаке БПЛА погибла член УИК

Памфилова сообщила о гибели еще одного члена УИК после атаки дронов ВСУ Памфилова: в Херсонской области при атаке БПЛА погибла член УИК

Москва20 сен Вести.Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова сообщила, что в результате атаки беспилотника на автобус в Херсонской области погибли два человека, один из них – член участковой избирательной комиссии (УИК).

Целенаправленная атака БПЛА на гражданский автобус произошла утром 20 сентября.

Одной из погибших оказалась наша коллега, член участковой избирательной комиссии избирательного участка №220 Нижнесерогозского района Херсонской области Ольга Петровна Демьяненко 1966 года рождения сказала Памфилова

Ольга Демьяненко принимала активное участие в ходе текущей избирательной компании, как обходчик в проекте "Информ УИК" обошла многих соседей, земляков, ответственно и храбро выполняла свой долг, участвуя в проведении досрочного голосования, рассказала председатель ЦИК. Он добавила, что членом УИК является и дочь погибшей.

Глава ЦИК попросила почтить память погибших минутой молчания.

15 сентября при налете БПЛА в Запорожской области погибла председатель участковой избирательной комиссии №394 Елена Астанина. За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, президент РФ Владимир Путин наградил Астанину Орденом Мужества посмертно.