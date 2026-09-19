Наркотики и символы нацизма найдены у помощника кандидата от АдГ Bild: у помощника кандидата от АдГ Бринкер нашли наркотики и символы нацизма

Москва19 сен Вести.Полиция Берлина на фоне приближающихся выборов в Палату депутатов провела обыски в доме личного помощника Кристин Бринкер, кандидата от "Альтернатива для Германии" (АдГ) на региональных выборах.

Как сообщает Bild, Юрген Ш. живет один в небольшом доме в берлинском районе Лихтерфельде. На этой неделе к нему в дверь постучали следователи с ордером на обыск. Изначально правоохранительные органы явились с проверкой по подозрению в незаконном хранении оружия. Однако в ходе обыска были обнаружены наркотики, предметы с нацистской символикой, а также много материалов АдГ. "Я сотрудник Кристин Бринкер", - хвастался мужчина.

У меня никогда не было никаких признаков того, что он увлекается подобными вещами. Он просто коллекционер. Сейчас мы ждем результатов расследования заявила Bild Кристин Бринкер

В настоящий момент следователи изучают изъятые вещи для принятия решения о возможном возбуждении уголовного дела.Сам Юрген Ш. и его окружение утверждают, что запрещенные вещества он нашел случайно - внутри виниловой пластинки, купленной на блошином рынке, и просто оставил находку себе.

Этот инцидент может ударить по рейтингам партии накануне голосования, которое состоится 20 сентября. Согласно опросам, АдГ претендует на третье место с показателем около 18%, уступая Левой партии и Христианско-демократическому союзу.

Примечательно, что это не первый предвыборный скандал: ранее прокуратура провела обыски у кандидата от социал-демократов Штеффена Краха, подозреваемого в коррупции.

Ранее сообщалось, что прокуратура в Германии начала расследование в отношении депутата от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Себастьяна Коха. Его подозревают в нарушении закона об оружии, передает телерадиокомпания MDR.