Немецкий политик рассказал, откуда у него кружка "Армия России" У спикера АдГ Тильшнайдера заметили кружку с символикой российской армии

Москва30 авг Вести.Обозреватель газеты Bild Пауль Ронцхаймер в ходе съемок репортажа в офисе Ханса-Томаса Тилльшнайдера — спикера и заместителя председателя отделения партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) — обнаружил у него черную кружку с изображением красной звезды и надписью "Армия России".

На вопрос, откуда у него эта вещь, политик ответил, что ее ему подарили.

В офисе спикера АдГ нашлись и другие связанные с Россией вещи. Например, Тилльшнайдер показал журналисту матрешку.

Накануне сообщалось, что партия "Альтернатива для Германии" опережает по популярности блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) канцлера Германии Фридриха Мерца на рекордные 9%. Организаторы опроса назвали этот отрыв "самым большим за всю историю".