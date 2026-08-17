Полиция ФРГ изъяла под Магдебургом плакат со словами "Россия - не враг"

Немецкие полицейские изъяли баннер со словами "Россия - не враг" под Магдебургом Полиция ФРГ изъяла под Магдебургом плакат со словами "Россия - не враг"

Москва17 авг Вести.Немецкие полицейские изъяли под Магдебургом плакат с текстом "Россия - не враг! Враг сидит в Берлине". Об этом РИА Новости сообщили в правоохранительных органах Магдебурга.

Самодельный баннер был повешен на мосту через Среднегерманский канал под Магдебургом. Фотография с баннером завирусилась в соцсетях.

В запрошенном вами происшествии полиции стало известно 12 августа 2026 года, около 06:00 (7:00 мск). Плакат был изъят полицией. Полицейское расследование продолжается говорится в ответе полиции на запрос агентства

Ранее сообщалось, что уровень народного недовольства канцлером Германии Фридрихом Мерцем и его правительством показал новую рекордную отметку. Согласно результатам опроса, проведенного социологическим институтом INSA, 78% немецких граждан недовольны работой Мерца.