Мерц бездоказательно заявил о связях АдГ с Россией Мерц заявил, что партия АдГ пользуется поддержкой России

Москва3 окт Вести.Рост популярности оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) обусловлен ее поддержкой со стороны России, утверждает канцлер ФРГ Фридрих Мерц, которого цитирует Bloomberg.

Конкретных доказательств в пользу своего предположения глава немецкого правительства не представил, говорится в публикации.

В четверг, 1 октября Мерц назвал Россию "дестабилизирующей силой" в Германии и "угрозой демократии в крупнейшей экономике Европы".

Некоторые эксперты предполагают, что результаты сентябрьских выборов в Берлине и Мекленбурге – Передней Померании, а также итоги голосования в ландтаг Саксонии-Анхальт могут поставить под вопрос политическое будущее Мерца, включая занимаемые им посты канцлера ФРГ и председателя Христианско-демократического союза (ХДС), который входит в правящую коалицию.

Сопредседатель АдГ Алис Вайдель связала победу этой партии с неудачной политикой действующего канцлера.

Британская газета The Telegraph узнала, что у Мерца готов план, который позволит ограничить полномочия правительств федеральных земель.