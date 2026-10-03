Москва3 октВести.Рост популярности оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) обусловлен ее поддержкой со стороны России, утверждает канцлер ФРГ Фридрих Мерц, которого цитирует Bloomberg.
Конкретных доказательств в пользу своего предположения глава немецкого правительства не представил, говорится в публикации.
В четверг, 1 октября Мерц назвал Россию "дестабилизирующей силой" в Германии и "угрозой демократии в крупнейшей экономике Европы".
Некоторые эксперты предполагают, что результаты сентябрьских выборов в Берлине и Мекленбурге – Передней Померании, а также итоги голосования в ландтаг Саксонии-Анхальт могут поставить под вопрос политическое будущее Мерца, включая занимаемые им посты канцлера ФРГ и председателя Христианско-демократического союза (ХДС), который входит в правящую коалицию.
Сопредседатель АдГ Алис Вайдель связала победу этой партии с неудачной политикой действующего канцлера.
Британская газета The Telegraph узнала, что у Мерца готов план, который позволит ограничить полномочия правительств федеральных земель.