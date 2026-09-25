АдГ в Германии затравили за отсутствие русофобии, заявила Захарова Захарова: АдГ в Германии пытались уничтожить за отсутствие русофобии

Москва25 сен Вести.Партию "Альтернатива для Германии" (АдГ) в Германии затравили за отсутствие русофобии. Об этом в интервью автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, определенная часть немецких политиков намеренно окрашивали внутриполитическую жизнь в ФРГ в антироссийские краски. При этом политические силы, которым удалось прорвать эту блокаду и преодолеть вызовы, связанные с электоральными процессами, маргинализировались в глазах немецкого общества, указала Захарова. Им приписывали якобы связь с Россией, пояснила она.

Отсутствие русофобии и сделала или превратила, так сказать, нападки на эту политическую партию в Германии буквально в настоящую травлю. Это была попытка уничтожения политического оппонента сказала Захарова

Ранее партия ХДС, лидером которой является канцлер ФРГ Фридрих Мерц, на выборах в парламент Макленбурга - Передней Померании набрала 4,9% голосов и не преодолела пятипроцентных барьер. Победу на региональных выборах одержала "Альтернатива для Германии", набрав 38,2% голосов.