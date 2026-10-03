BM: крупный митинг с российскими флагами прошел в центре Берлина

В центре Берлина прошел крупный митинг с российскими флагами BM: крупный митинг с российскими флагами прошел в центре Берлина

Москва3 окт Вести.В центре Берлина прошла масштабная акция протеста против милитаризации Германии. Некоторые из участников демонстрации принесли российские флаги, пишет газета Berliner Morgenpost.

Уточняется, что митинг прошел в День германского единства, который отмечается в честь воссоединения страны в 1990 году.

Перед Бранденбургскими воротами многие участники размахивали флагами с изображением голубей мира. Также были замечены флаги Палестины и отдельные флаги России отмечается в публикации

Протестующие требуют от властей ФРГ немедленно остановить милитаризацию Германии и урезание финансирование социальной сферы, прекратить поставки оружия в зоны конфликтов, отменить экономические санкции и отказаться от планов о возвращении обязательного призыва в армию.

Организаторами митинга выступила гражданская инициатива "Никогда больше войне — сложить оружие", к которой присоединились представители левых политических сил, включая партию "Левых" и "Союз за социальную справедливость и разумную экономику" (BSW).

Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, заявил, что многие граждане страны испытывают разочарование и недоверие к нынешнему политическому устройству страны.