Москва3 октВести.В Бремене во время демонстрации по случаю Дня германского единства пострадали полицейские, передает агентство DPA.
Отмечается, что четверо правоохранителей травмировались, когда попытались вмешаться и остановить акцию с поджогом флага ФРГ. Демонстранты атаковали их после попытки установить личности поджигателей.
По итогам акции было задержано несколько демонстрантов, а само мероприятие было прекращено.
Демонстрация проходила под лозунгами "против милитаризма и разжигания военной истерии".
Ранее сообщалось, что в центре Берлина прошла масштабная акция протеста против милитаризации Германии. Некоторые из участников демонстрации принесли российские флаги.
День германского единства отмечается 3 октября в честь воссоединения страны в 1990 году и является национальным праздником, а также выходным днем.