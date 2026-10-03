Демонстранты в Германии сожгли флаг страны и ранили полицейских В немецком Бремене сожгли флаг ФРГ

Москва3 окт Вести.В Бремене во время демонстрации по случаю Дня германского единства пострадали полицейские, передает агентство DPA.

Отмечается, что четверо правоохранителей травмировались, когда попытались вмешаться и остановить акцию с поджогом флага ФРГ. Демонстранты атаковали их после попытки установить личности поджигателей.

По итогам акции было задержано несколько демонстрантов, а само мероприятие было прекращено.

Демонстрация проходила под лозунгами "против милитаризма и разжигания военной истерии".

Ранее сообщалось, что в центре Берлина прошла масштабная акция протеста против милитаризации Германии. Некоторые из участников демонстрации принесли российские флаги.

День германского единства отмечается 3 октября в честь воссоединения страны в 1990 году и является национальным праздником, а также выходным днем.