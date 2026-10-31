Москва31 окт Вести.В Германии стартовали масштабные акции протеста молодежи, охватившие более 30 городов, включая Берлин, Гамбург, Кельн, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне и Штутгарт. Организатором выступила инициатива "Gen Z regelt" ("Поколение Z решает"), рассчитывающая собрать по всей стране около 160 тысяч участников.

Как передает корреспондент ТАСС, в столице акция проходит у Бранденбургских ворот, где заявлено более 10 тысяч человек. Протестующие требуют отказаться от возможного возвращения воинской повинности, увеличить финансирование образования, здравоохранения и защиты климата, а также принять более действенные меры против роста стоимости жизни. Вечером на площади Розенталер-плац запланирована еще одна акция с участием около 500 человек под лозунгом "С поколения Z хватит"; ожидается, что к ней присоединятся активисты, выступающие за Палестину, и левые радикалы.

Безопасность в Берлине обеспечивают около 1,5 тысячи полицейских. Организаторы неоднократно подчеркивали мирный характер протестов и предостерегали от провокаций. Тем не менее правоохранительные органы не исключают, что демонстрации могут перерасти в беспорядки и столкновения с полицией. Время проведения акций совпало с празднованием Хеллоуина. Кроме того, в соцсетях некоторые экстремистские группировки, в частности левого толка, призывали сторонников присоединиться к демонстрациям, что стало причиной повышенной готовности полиции по всей стране.

В преддверии протестов многие бутики в Берлине и других городах закрыли витрины деревянными досками. Некоторые магазины вывесили объявления о досрочном закрытии 30 октября. Бизнес опасается, что ситуация может обернуться погромами, аналогичными тем, что происходили во Франции.