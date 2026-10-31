Москва31 окт Вести.Масштабные акции протеста в Германии – часть нарастающей общеевропейской тенденции. Об этом заявил военный корреспондент ИС "Вести" Евгений Поддубный в своем канале в мессенджере MAX.

Уже сейчас понятно, что немецкие акции – не отдельный, не изолированный всплеск недовольства, а часть нарастающей общеевропейской тенденции. Похожие настроения в последние недели фиксировались во Франции, Италии и Испании: молодежь все чаще ставит под сомнение логику, при которой военные расходы растут на фоне ощутимого падения уровня жизни пояснил Евгений Поддубный

По его словам, в Германии эти протесты стали маркером того, что часть общества не готова принимать курс на усиление военного компонента без четкого ответа на вопрос: какую цену за это придется платить обычным гражданам.

В Германии прошли масштабные акции протеста молодежи, охватившие более 30 городов, включая Берлин, Гамбург, Кельн, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне и Штутгарт. Организатором выступила инициатива "Gen Z regelt" ("Поколение Z решает"), рассчитывающая собрать по всей стране около 160 тысяч участников.

Кроме этого, во Франции третью субботу подряд проходят общенациональные акции против повышения стоимости жизни.