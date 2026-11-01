Полиция Берлина: во время акций протеста были задержаны 60 человек

Более 60 человек задержали в Германии во время акций протеста молодежи Полиция Берлина: во время акций протеста были задержаны 60 человек

Москва1 ноя Вести.Более 60 человек были задержаны во время акций протеста в Германии. Такие данные привела на своей странице в соцсети X берлинская полиция.

Ведомство отмечает, что 27 сотрудников правоохранительных органов пострадали.

По состоянию на текущий момент было проведено почти 60 задержаний в том числе в связи с повреждением имущества, нанесением телесных повреждений, а также оказанием сопротивления правоохранительным органам, нарушением законов об оружии и взрывчатых веществах или общественного порядка отмечается в сообщении

Всего порядок в столице обеспечивали около 1,5 тыс. полицейских, уточняет ведомство.

Ранее стало известно, что на акции протеста в Германии вышли выше 100 тысяч человек. Демонстрации прошли более чем в 30 городах. Каждое из них организовало движение "Поколение Z решает". Как отмечают иностранные СМИ, протестные акции изначально носили мирный характер, но через некоторое время все переросло в беспорядки.