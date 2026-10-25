Москва25 октВести.Полиция Берлина зарегистрировала 585 правонарушений с применением огнестрельного оружия в первом полугодии 2026 года.
В это число входят 324 случая угроз применения оружия и 261 случай стрельбы, пишет газета Welt.
В первой половине 2026 года полиция Берлина зарегистрировала в общей сложности 585 правонарушений с применением огнестрельного оружияговорится в материале
Общая статистика включает в себя также сигнально-шумовое, газовое и осветительное оружие.
Накануне газета Bild сообщила, что почти пять тысяч человек за семь дней пойманы с алкоголем на вокзалах Германии после введения запрета на его употребление. Данная мера была введена из-за высокого уровня преступности на вокзалах и привокзальных территориях. Запрет одобрили 80% пассажиров.