Bild: 5 тысяч человек поймали за распитием алкоголя на вокзалах ФРГ за неделю

За неделю действия запрета алкоголя на вокзалах ФРГ задержаны 5000 нарушителей Bild: 5 тысяч человек поймали за распитием алкоголя на вокзалах ФРГ за неделю

Москва25 окт Вести.Почти пять тысяч человек за семь дней пойманы с алкоголем на вокзалах Германии после введения запрета на его употребление. Об этом сообщает газета Bild ("Бильд") со ссылкой на данные полиции.

Запрет на употребление алкоголя на всех вокзалах Deutsche Bahn (DB) вступил в силу с 15 октября.

Данные первых семи дней проверок: сотрудники службы безопасности выявили на платформах и в зданиях вокзалов около 5 тысяч человек с бутылками пива, бокалами вина или фляжками пишет издание

"Сухой закон" на вокзалах был введен из-за высокого уровня преступности на вокзалах и привокзальных территориях. 80% опрошенных пассажиров этот запрет одобрили.

На проверки исполнения запрета вышли тысячи сотрудников службы безопасности DB. Для проверок было нанято дополнительно 500 сотрудников службы безопасности к уже работавшим 4,5 тысячи. Они действуют в соответствии с четкими правилами. Большинство нарушителей после сделанного им замечания сразу же убирали алкоголь.

Почти все, к кому мы обратились, отнеслись к этому с пониманием. В единичных случаях пришлось выписывать запрет на нахождение на вокзале пояснила изданию глава пассажирского подразделения DB Эвелин Палла

Она подчеркнула, что большинство пассажиров хотят, чтобы вокзалы были чистыми и безопасными. По мнению Эвелин Паллы, решение о запрете алкоголя на вокзалах ФРГ уже давно назрело.

В прошлом году в немецких поездах полиция зафиксировала 28 тысяч преступлений с применением насилия, значительная часть которых была совершена в состоянии алкогольного опьянения.

В ведении Deutsche Bahn находятся 5,7 тысячи вокзалов.

Ранее президент Московской юридической корпорации Вячеслав Печников рассказал, могут ли в России уволить с работы за употребление безалкогольного пива на рабочем месте.