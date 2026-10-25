Юрист Печников: употребление безалкогольного пива не может привести к увольнению

Юрист Печников рассказал, могут ли уволить за безалкогольное пиво на работе Юрист Печников: употребление безалкогольного пива не может привести к увольнению

Москва25 окт Вести.В России работодатель не может уволить сотрудника за распитие безалкогольного пива, поскольку законом запрещено находиться на рабочем месте в состоянии опьянения, а не употреблять конкретные напитки. Об этом заявил президент Московской юридической корпорации Вячеслав Печников.

В беседе с изданием Газета.ru он пояснил, что у этого утверждения есть исключения, но по Трудовому кодексу РФ запрета на безалкогольное пиво нет.

За употребление безалкогольного пива уволить невозможно, поскольку оно не вызывает опьянения и медосвидетельствование не выявит нетрезвого состояния пояснил Печников

Он уточнил, что в ряде напитков все-таки содержится этиловый спирт в малых дозах и большой объем выпитого может привести к опьянению. Также распитие определенных напитков может быть запрещено в трудовом договоре или локальном правовом акте. Нарушение этих положений уже может стать причиной увольнения.

Ранее нарколог посоветовал водителям не употреблять безалкогольное пиво перед поездками за рулем. Он пояснил, что чувствительные приборы могут зафиксировать наличие алкоголя в крови, несмотря на низкое содержание спирта в напитке.