Москва28 сенВести.Работодатель не может применить к сотруднику дисциплинарное взыскание за отсутствие на работе по уважительной причине, например, из-за погодного или иного ЧП, рассказал ТАСС член комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.
По его словам, в Трудовом кодексе РФ нет списка уважительных причин для отсутствия на работе.
Уважительными причинами, добавил он, могут считаться невозможность добраться до работы из-за неблагоприятных погодных условий, коммунальная авария, отсутствие безопасных условий труда на рабочем месте, присмотр за ребенком уход за членами семьи и похороны близкого человекапояснил Машаров
Он добавил, что к плановым уважительным причинам относятся сдача крови, вызов в правоохранительные органы, посещение военкомата по повестке.
Работнику желательно заранее уведомить работодателя о планируемом отсутствии на рабочем месте.