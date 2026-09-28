Эксперт пояснил, какая причина для отсутствия на работе является уважительной Член ОП РФ Машаров: невыход на работу из-за ЧП не грозит взысканием

Москва28 сен Вести.Работодатель не может применить к сотруднику дисциплинарное взыскание за отсутствие на работе по уважительной причине, например, из-за погодного или иного ЧП, рассказал ТАСС член комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.

По его словам, в Трудовом кодексе РФ нет списка уважительных причин для отсутствия на работе.

Уважительными причинами, добавил он, могут считаться невозможность добраться до работы из-за неблагоприятных погодных условий, коммунальная авария, отсутствие безопасных условий труда на рабочем месте, присмотр за ребенком уход за членами семьи и похороны близкого человека пояснил Машаров

Он добавил, что к плановым уважительным причинам относятся сдача крови, вызов в правоохранительные органы, посещение военкомата по повестке.

Работнику желательно заранее уведомить работодателя о планируемом отсутствии на рабочем месте.