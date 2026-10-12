Автоэксперт предупредил, что алкотестер может показать и безалкогольное пиво

Автоэксперт объяснил, почему за рулем не стоит пить безалкогольное пиво Автоэксперт предупредил, что алкотестер может показать и безалкогольное пиво

Москва12 окт Вести.Остаточная доля спирта содержится, которую невозможно убрать путем фильтрации, содержится даже в безалкогольном пиве. Об этом RT рассказал руководитель экспертной компании LEM Solution, автоэксперт Евгений Ладушкин.

По его словам, обычно остаточные следы спирта выводятся из организма через 15-20 минут после употребления, и результаты тестирования на алкоголь будут в пользу водителя.

Однако существуют исключения. Например, индивидуальные особенности организма. Иногда для выхода остатков спирта требуется больше времени. Если не знать о такой особенности своего организма, можно получить протокол поделился он

Эксперт подчеркнул, что наличие спирта может быть превышено в том числе из-за нарушений условий хранения или производственного брака.

Нередко бывают случаи, когда в таре с этикеткой 0% спирта, концентрация спирта гораздо выше допустимых значений. В этом случае результат тестирования будет выше максимального законодательного предела отметил Ладушкин

Ладушкин добавил, что речь может идти как об избыточном количестве выпитого безалкогольного пива, так и о распитии прямо в процессе эксплуатации.

В этом случае остаточная доля спирта не успеет уйти. Результат теста может быть не в пользу водителя. Во всех перечисленных случаях, если превышение нормы зафиксировано, инспектор при составлении протокола будет в своих действиях прав предупредил он

Как посоветовал автоэксперт, в ситуации, когда водитель пил лишь безалкогольное пиво, а тест все равно показывает промилле, лучше всего согласиться на освидетельствование - к тому времени результат может измениться.

Ранее врач рассказала, как безалкогольное пиво может помочь работе кишечника.