Нарколог: безалкогольное вино может вызвать психосоматическое опьянение Нарколог советует не садиться за руль после употребления безалкогольного вина

Москва8 окт Вести.Безалкогольное вино может вызвать психосоматическое опьянение, поэтому садиться за руль после его употребления не рекомендуется. Об этом сообщил РИА Новости врач высшей категории, нарколог Иркутского областного психоневрологического диспансера Андрей Сергеев.

По его словам, когда человек пробует такой напиток, то мозг реагирует на знакомый вкус и получает мощные сенсорные сигналы, ассоциирующиеся с прежним опытом употребления алкоголя.

Во-первых, оно обладает характерным запахом спиртного, из-за которого инспектор ГАИ может решить провести проверку на алкотестере, когда вас остановят. Если вы выпили несколько бокалов подряд, то суммарный уровень этанола может приблизиться к порогу допустимого показателя или превысить его. И во-вторых, оно может вызвать эффект психосоматического опьянения отметил врач

Сергеев уточнил, что психосоматическое опьянение отражается на поведении человека. Он может начать активно размахивать руками и много разговаривать. При этом речь его становится более эмоциональной, но менее связной.

По мнению эксперта, во всем мире растет интерес потребителей к безалкогольному вину, поскольку люди задумываются о своем здоровье и осознают вред влияния алкоголя на организм.