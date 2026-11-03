Россиянам рассказали, что нужно знать перед покупкой безалкогольного вина Роскачество: безалкогольное вино содержит 0,5% спирта, его нельзя пить детям

Москва3 ноя Вести.Детям не рекомендуется употреблять безалкогольное вино, поскольку в нем содержится 0,5% спирта. Об этом NEWS.ru рассказали в Роскачестве.

Как отметили специалисты, безалкогольное вино и детское шампанское представляют собой принципиально разные продукты.

Второй представляет собой сильногазированный лимонад, тогда как в первом допускается наличие до 0,5% спирта. В связи с этим педиатры и диетологи не рекомендуют давать такой напиток детям, так как он может сформировать у несовершеннолетних ранний интерес к алкоголю сказали в Роскачестве

Эксперты добавили, что детям в качестве напитков на праздничном столе можно предложить соки и натуральные лимонады.

Ранее россиян предупредили, что безалкогольное вино может вызвать психосоматическое опьянение, поэтому садиться за руль после его употребления не стоит.