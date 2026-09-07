Врач рассказала, как безалкогольное пиво может помочь работе кишечника Врач Соломатина: безалкогольное пиво может быть полезным для работы кишечника

Москва7 сен Вести.В безалкогольном пиве содержатся полезные для нервной системы и метаболизма витамины группы В, а продукты брожения хорошо воздействуют на микробиом кишечника. О неочевидном потенциале напитка "Абзацу" рассказала диетолог Елена Соломатина.

Врач предупредила, что употребление такого пива, несмотря на отсутствие в нем большой дозы алкоголя, противопоказано детям и людям с особенностями психики. Она напомнила, что напиток может повышать уровень сахара в крови, а при происходящей с возрастом потере тестостерона способен провоцировать сердечно-сосудистые нарушения.

При этом диетолог перечислила и неочевидные плюсы, которыми обладают содержащиеся в напитке элементы.

В безалкогольном пиве сохраняются полезные свойства при условии, если оно сделано натуральным путем. То есть речь идет не о пивном напитке, а именно о так называемом живом пиве. Как правило, в безалкогольном пиве много витаминов группы B, они хорошо воздействуют на нервную систему и участвуют в процессах метаболизма рассказала она

Между тем Соломатина напомнила, что в безалкогольном пиве присутствуют фитоэстрогены, которые могут привести к росту объемов в области живота у мужчин. Поэтому, по ее словам, об употреблении этого напитка можно говорить, подразумевая умеренное количество.

Безалкогольное пиво совсем как изотоник воздействия не окажет, потому что концентрация минералов в нем не такая, как в электролитном напитке. Польза есть в том смысле, что продукты брожения могут быть полезны нашему микробиому, но в адекватном количестве добавила она

Ранее нарколог Андрей Сергеев рассказал, что садиться за руль после употребления безалкогольного пива можно, однако количество этанола, содержащегося в нескольких бутылках, может превышать порог допустимого значения, а запах может вызвать вопросы у инспектора ГАИ.