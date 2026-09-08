Москва8 сен Вести.Воспалительные процессы могут стремительно привести к тяжелым последствиям, поэтому в своей работе врачи следуют стандартам, прописанным в медицинских руководствах. Согласно инструкции, пациенту назначают антибиотики, разрушающие микрофлору человека. Нормализовать ее состав позволяет микробиотическая терапия. Об этом заявила ИС "Вести" доктор биологических наук, заместитель директора по науке Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта РАН Анна Кудрявцева.

По ее словам, как правило, антибактериальную терапию сопровождают курсом пробиотиков или пребиотиков. Препараты временно поддерживают микрофлору, методы точной, направленной коррекции находятся в разработке.

[Микрофлора человека] - это научное направление, находящееся на переднем крае науки. Очень много проводится исследований, но, к сожалению, у нас пока нет возможности на основании расшифровки всего состава микробиоты (микрофлоры) методами геномного секвенирования давать конкретные врачебные рекомендации пациенту. ... Очень интересное направление - называется фекальная трансплантация микробиоты. Сейчас это экспериментальный способ лечения. Как правило, его проводят при тяжелых заболеваниях кишечника, например, болезни Крона - генерализованное воспаление в кишечнике, людям с таким заболеванием очень тяжело жить сказала Кудрявцева

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