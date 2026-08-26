Москва26 авг Вести.Вопреки распространенному представлению о том, что избыток белковой пищи наносит вред организму человека, современные исследования указывают на необходимость увеличения ее доли.

Существует риск превратно интерпретировать научные результаты, следует уточнить некоторые понятия. Об этом заявила ИС "Вести" диетолог, исполнительный директор АНО НИЦ "Здоровое питание" Нурия Дианова.

Существует распространенное мнение, что избыток белковой пищи в рационе ускоряет процесс старения почек. Современные научные исследования доказывают обратное, однако описанные ими результаты можно истолковать неверно, указала специалист.

Надо отделить зерна от плевел. Тренд устойчивый на протяжении последних пяти лет, в эту пятилетку -2026-2030 годы - тоже он войдет. Это [тренд] про повышение квоты белка в рационе. На сайте Всемирной организации здравоохранения написано: растительного белка. Они такую маленькую звездочку написали. В ряде заболеваний хронических именно важно делать акцент на растительный белок, потому что мы его едим мало, это надо признать. А второй момент - про почки. Чем старше мы с вами становимся, тем нужно больше смещать акцент на смешанные белки в рационе