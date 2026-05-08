Москва8 маяВести.В Сеченовском университете начали апробацию нового быстрого теста для анализа кишечной микробиоты, который, как ожидается, сможет стать более доступной альтернативой дорогостоящему секвенированию.
Разработка специалистов Научно-технологического института метаболического здоровья Первого МГМУ основана на мультиплексной ПЦР и позволяет оценивать состав микробиоты, включая условно патогенную флору и грибы рода Candida, в день обращения, пишут "Известия".
По словам главного внештатного гастроэнтеролога Минздрава России Владимира Ивашкина, внедрение теста в клиническую практику может расширить возможности персонализированной медицины. Ожидается, что новая технология снизит стоимость исследований и упростит диагностику за счет отказа от сложных методов анализа.