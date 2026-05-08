В России создали быстрый тест для анализа микробиоты кишечника

В России испытывают первый быстрый тест микробиоты кишечника В России создали быстрый тест для анализа микробиоты кишечника

Москва8 мая Вести.В Сеченовском университете начали апробацию нового быстрого теста для анализа кишечной микробиоты, который, как ожидается, сможет стать более доступной альтернативой дорогостоящему секвенированию.

Разработка специалистов Научно-технологического института метаболического здоровья Первого МГМУ основана на мультиплексной ПЦР и позволяет оценивать состав микробиоты, включая условно патогенную флору и грибы рода Candida, в день обращения, пишут "Известия".

По словам главного внештатного гастроэнтеролога Минздрава России Владимира Ивашкина, внедрение теста в клиническую практику может расширить возможности персонализированной медицины. Ожидается, что новая технология снизит стоимость исследований и упростит диагностику за счет отказа от сложных методов анализа.