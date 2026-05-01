Голикова: время диагностики инфекций в РФ сократилось с 1,5 часов до 30 минут

Голикова: в РФ время диагностики инфекций сократилось с 1,5 часов до 30 минут Голикова: время диагностики инфекций в РФ сократилось с 1,5 часов до 30 минут

Москва1 мая Вести.В России время, необходимое для диагностики инфекций, сократилось с 1,5 часов до 30 минут благодаря созданию новых экспресс-тестов. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе заседания отчетно-программного форума партии "Единая Россия" "Есть результат!".

Создано 69 новых диагностических экспресс-тестов. За счет этого время диагностики инфекции сокращено с 1,5 часов до 30 минут сказала вице-премьер

Ранее Голикова заявила, что в России планируют создать средства для диагностики 27 видов острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ), над проектом уже работают специалисты Центра геномных исследований мирового уровня по обеспечению биологической безопасности и технологической независимости (ЦГИМУ).