Москва10 авг Вести.В 2025 году в России диагностировали более 58 тысяч случаев хронического гепатита С. Это опасное хроническое заболевание, которое провоцирует развитие цирроза и рака печени. Симптомы проявляются не сразу, а при отсутствии лечения больному, грозит летальный исход. За это гепатит С прозвали "ласковым убийцей". В нашей стране в последние годы принимаются серьезные меры по борьбе с гепатитом С. Так, уже существуют лекарства, которые полностью излечивают гепатит С почти у 100% больных. О том, как получить бесплатно дорогостоящее лечение пациентам с уже установленным диагнозом, KP.RU рассказал главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням профессор Владимир Чуланов.

С 2025 года в нашей стране стартовал скрининг на гепатит С. В диспансеризацию включили анализ крови на антитела к вирусу. Тест полагается мужчинам и женщинам, начиная с 25 лет, раз в 10 лет. Если результат положительный, делается еще один анализ для подтверждения диагноза: определение РНК вируса методом ПЦР. Если положительный результат дает и ПЦР, то пациента направляют на дополнительное обследование - тоже бесплатно по ОМС.

Это необходимо для подбора правильной терапии. Обследование включает определение генотипа вируса, оценку стадии фиброза печени и некоторые другие исследования. Профильный специалист берет пациента под свое наблюдение и назначает необходимое лечение поясняет Владимир Чуланов

Главный инфекционист Минздрава призывает обязательно пользоваться возможностью скрининга на гепатит С в ходе диспансеризации. Пройти обследование важно даже при отсутствии жалоб и хорошем самочувствии. Поскольку гепатит С нередко протекает бессимптомно, и выявить инфекцию можно только с помощью лабораторного анализа. Главное, чтобы пациент не отказывался от скрининга, дальнейшего обследования и во время лечения выполнял все назначения врача.

Лечение хронического гепатита С включено в Программу госгарантий и доступно по ОМС с 2023 года. Пациентов лечат, в том числе, лекарственными препаратами в условиях дневного стационара по месту жительства. Кроме того, пациентам на более ранних стадиях заболевания лечение доступно и в амбулаторных условиях за счет федерального бюджета напоминает Владимир Чуланов

Это очень важная гарантия. Раньше, как отмечали защитники прав пациентов, существовала серьезная проблема. Бесплатно получить эффективные дорогостоящие лекарства против хронического гепатита С при амбулаторном лечении могли только те, у кого уже есть тяжелые осложнения и оформлена инвалидность. Теперь же необходимые препараты обязаны предоставлять за счет государства и на более ранних стадиях, и в условиях дневного стационара по ОМС.