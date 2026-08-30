Москва30 авг Вести.Пить безалкогольное пиво перед тем, как сесть за руль, можно, однако количество этанола, содержащегося в нескольких бутылках, может превышать порог допустимого значения, а запах может вызвать вопросы у инспектора ГАИ, сообщило РИА Новости со ссылкой на врача высшей категории, нарколога Иркутского областного психоневрологического диспансера Андрея Сергеева.

…садиться за руль после употребления безалкогольного пива я не советую. Во-первых, оно обладает характерным запахом, из-за которого инспектор ГАИ может решить провести проверку на алкотестере, если вас остановят. А если вы выпили несколько банок или бутылок подряд, а затем сели за руль, то суммарный уровень этанола может приблизиться к порогу допустимого показателя или превысить его отметил врач

Он уточнил, что даже минимальная доза алкоголя может снизить концентрацию и замедлить реакцию.