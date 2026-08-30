Москва30 авгВести.Рост спроса на безалкогольное вино в России связан с несколькими факторами, один из которых - стремление россиян заботиться о своем здоровье и качестве жизни. Об этом РИА Новости рассказали в Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР).
По словам экспертов, внимательнее к состоянию своего здоровья и самочувствия стали относиться преимущественно жители крупных городов в возрасте от 25 до 40 лет.
Безалкогольное вино оказалось компромиссом между желанием сохранить винную культуру и отказом от алкоголя как такового... Увеличилось количество ситуаций, в которых потребитель хочет сохранить "винный опыт", но избежать алкоголя: деловые встречи, спорт, вождение, семейные мероприятия, рабочие будниобъяснили в АВВР
Кроме того, как утверждается, к росту спроса на этот продукт привело значительное улучшение его качества. По словам экспертов, современные технологии деалкоголизации предоставляют возможность получать вина с достойной ароматикой.
Эксперты также обратили внимание, что безалкогольные позиции появились в винных картах ресторанов, специализированных винотеках, а также федеральных сетях.
По данным АВВР, объем реализации безалкогольных вин в 2024-2025 годах рос на 30-100% в зависимости от канала продаж.