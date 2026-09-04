Москва4 сенВести.Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин рекомендовал не покупать несовершеннолетним "детское шампанское", так как в будущем это может исказить их восприятие алкоголя, как опасного вещества.
Специалист отметил, что пример взрослых играет большую роль в формировании привычек у детей. Поэтому он советует родителям показывать детям застолья, которые могут проходить и без алкоголя.
Если с ранних лет ребенок видит на семейном столе алкоголь и получает напитки, стилизованные под взрослые, в будущем родителям будет сложнее объяснить ему, почему употребление алкоголя может быть опаснымприводит слова Холдина пресс-служба Минздрава Подмосковья
Нарколог рекомендует формировать здоровые традиции с детства.