Москва31 авг Вести.Родители не должны принуждать детей к радости от первого сентября и возвращения в школу, чувство тревоги и стресса от 1 сентября естественно. Об этом в разговоре с RT заявил кандидат психологических наук Михаил Хорс.

По словам специалиста, День знаний не обязательно должен быть для учеников только праздником.

Дети могут волноваться, лениться, бояться новых одноклассников или учителей, грустить из-за окончания лета - и это естественно сказал Хорс

Эксперт отметил, что родителям не стоит пытаться оградить детей от негативных эмоций и создавать вокруг ребенка ареол "позитивности". Вместо этого лучше оказать поддержку в трудные моменты.

Можно обнять его и сказать: "Я с тобой, ты справишься, даже если ты сейчас боишься, в этом нет ничего страшного" заметил психолог

Хорс подчеркнул, что хорошо, что ребенок может испытывать как положительные, так и отрицательные эмоции.

При этом начало учебного года все равно может стать для детей праздником: это линейка, встреча с друзьями или знакомство с новыми людьми после летнего перерыва. Однако сопротивление и грусть из-за окончания одного периода жизни и начала другого являются нормальной реакцией, от которой не нужно прятать ребенка подытожил эксперт

Ранее флорист в беседе с ИС "Вести" назвала самые популярные цветы и букеты ко Дню знаний.