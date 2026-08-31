Родион Газманов рассказал, почему он не любил 1 сентября Родион Газманов признался, что не любил возвращаться в школу после каникул

Москва31 авг Вести.Завтра в России отмечают День знаний. Певец Родион Газманов, который еще не столкнулся со сборами ребенка в школу, но зато хорошо помнит свою собственную учебу, рассказал в беседе с МК.RU, что школьные годы в его жизни не были безоблачными – вопреки расхожему мнению и текстам популярных песен.

Думаю, сейчас любой человек, отвечая на вопрос в интервью, скажет: "Да, конечно, я любил школу, она вызывала у меня внутренний трепет, а 1 сентября было возвращением к празднику". Но нет, конечно. Будучи ребенком, я не любил ни 1 сентября, ни возвращение в школу после каникул, ни домашние задания поделился он

По словам Газманова, в его памяти сохранились практически все 1 сентября. Переезд с родителями из Калининграда в Москву пришелся на его переход во второй класс. Из-за частых смен районов учеба проходила в разных школах – их он менял почти каждый год. Каждый раз, как он вспоминает, требовалось вливаться в незнакомый коллектив, налаживать контакты, привыкать к новым правилам. Артист признается, что этот опыт был для него серьезным стрессом.

С самого начала учеба давалась мне легко. Когда в первом классе дети читали учебные тексты по слогам, я уже умел читать, кажется, лет с трех, – быстро и бегло. Но потом, наверное, как у многих способных с детства детей, появилась лень. Когда все дается легко, кажется, что домашнее задание можно и не делать. А когда предметы становятся сложнее, уже приходится прикладывать усилия, чего я, естественно, не любил добавил Родион Газманов

На вопрос о любимых предметах он ответил, что интересные для него дисциплины давались легко: русский язык, английский и музыка. А вот точные науки, например математика и физика, были сложнее. По его словам, он гуманитарий до мозга костей.

Ранее психолог Михаил Хорс заявил, что родители не должны принуждать детей к радости от 1 сентября и возвращения в школу, чувство тревоги и стресса от Дня знаний естественно.