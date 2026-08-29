Олег Газманов написал стихотворение к своему 75-летнему юбилею Олег Газманов стихами рассказал, с каким ощущением встретил 75-летие

Москва29 авг Вести.Народный артист России Олег Газманов написал стихотворение в честь своего 75-летнего юбилея. Строки он зачитал в интервью Андрею Малахову, сообщает ИС "Вести".

Газманов отметил, что написал стихотворение несколько дней назад.

Золотой закат в моем окне, его Господь на полотне своей Вселенной рисовал,

Небесный звездный карнавал, вращаясь, медленно плывет

И, глядя вверх, душа поет.

И я – пылинка на краю, у звездной бездны здесь стою.

Всего лишь миг – 75, и миллионы лет опять пройдут,

Не зная, что я жил когда-то здесь, и я любил твои закаты на краю.

Рисуй Всевышний, жизнь мою, дай отражать твои лучи.

Пусть музыка во мне звучит, и спать она мне не дает,

Но с ней душа моя поет.

Господь, помедленней рисуй мою дорогу в небеса,

Мою стезю ты выбрал сам, и я иду к тебе по ней,

Насквозь ты видишь мою суть, перед тобою весь мой путь.

Рисуй Всевышний жизнь мою, рисуй закаты на краю,

Дай отражать твои лучи, пусть музыка твоя звучит

Звучит на звездном полотне для всех, кто приходил ко мне

22 июля артисту исполнилось 75 лет.

Ранее Олег Газманов рассказал, что в его музыкальный репертуар на международном конкурсе молодых исполнителей "Новая волна" впервые за долгое время вошла песня о любви.