Москва29 авг Вести.Певец и композитор Олег Газманов каждый день отжимается столько раз, сколько ему лет. Об этом в интервью Андрею Малахову рассказал народный артист России Игорь Николаев, сообщает ИС "Вести".

Артист поздравил Газманова с 75-летним юбилеем.

Олег, мой дорогой, тебе сейчас всего лишь 75 отжиманий, да? А в следующем году уже будет 76. Дело в том, что каждый год Олег добавляет одно отжимание. То есть сейчас он отжимается, я уверен, 75 раз легко