Москва29 авг Вести.Некоторые произведения исполнителя и композитора Олега Газманова недооценены. Об этом заявил народный артист России Григорий Лепс в интервью Андрею Малахову, сообщает ИС "Вести".

У Олега Михайловича действительно огромное количество блестящих произведений, настоящие опусы. Искренне жаль, что некоторые произведения недооценены, на мой взгляд. Песни, которые пела Маша Распутина, великолепные произведения, совсем другая музыка. Есть вещи, которые запоминаются и которые несут под собой действительно огромный клубок ценностей