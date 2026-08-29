Москва29 авг Вести.Народный артист России Николай Басков назвал огромным удовольствием исполнение песен Олега Газманова. Об этом он заявил в интервью Андрею Малахову, сообщает ИС "Вести".

Исполнять песни Олега Газманова – это огромное удовольствие, потому что, во-первых, иногда вроде бы ты вдруг забываешь какие-то слова, но так получается, что они вдруг из тебя сами рождаются. Так как я вообще из семьи военных, я с тобой, можно сказать, всю свою молодость прожил. Потому что мои родители обожали песни, особенно отец. Эти песни были большой поддержкой, духовной поддержкой, патриотической поддержкой. Всегда. Вот то, что сегодня случилось и происходит в нашей жизни, ты, оказывается, никогда не сходил с этой дороги, и ты всегда был патриотом своей любимой страны