Москва29 авг Вести.Герой России, космонавт-испытатель Антон Шкаплеров рассказал в интервью Андрею Малахову, что брал в свой четвертый космический полет фотографию народного артиста России Олега Газманова с его женой, сообщает ИС "Вести".

У меня как раз намечался мой четвертый космический полет, и я сказал, что если вам надо… свозить, что-то в космос… Я говорю: "Ну, в принципе, можно и кулончик, даже фотографию". И [жена Газманова Марина] посмотрела вокруг, увидела на стене фотографию семейную, в рамке висела. Она подошла, со стены сняла рамку, достала, сказала: "Бери, только верни". И вот эта фотография пробыла со мной полгода… Там даже печать стоит наша МКС. Отправил им, еще когда находился в космосе, уже у нас завязалась дружба такая, поздравлял там с Новым годом, они меня поздравляли сказал Шкаплеров

Ранее народный артист России Игорь Николаев рассказал, что Олег Газманов каждый день отжимается столько раз, сколько ему лет.