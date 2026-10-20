Врач Сергеев: польза вина в защите от радиации не доказана

Врач рассказал, защищает ли красное вино от радиации Врач Сергеев: польза вина в защите от радиации не доказана

Москва20 окт Вести.Распространенное мнение о способности красного вина защищать организм человека от радиации не имеет доказательной базы. Об этом заявил врач высшей категории, нарколог Иркутского областного психоневрологического диспансера Андрей Сергеев.

В интервью РИА Новости эксперт пояснил, что алкоголь может лишь снижать уровень стресса организма в момент негативного воздействия на него радиации.

Есть укоренившееся мнение, что красное вино выводит из организма радионуклиды (радиоактивные вещества. – Прим. ред.), но доказательной базы оно под собой не имеет сказал Сергеев

Врач добавил, что водка также не способна защищать от радиации.

Ранее сообщалось, что потребление алкоголя в России сократилось в сентябре 2026 года до 7,47 литра на душу населения, что стало минимальным показателем с 1996 года.