Москва20 октВести.Распространенное мнение о способности красного вина защищать организм человека от радиации не имеет доказательной базы. Об этом заявил врач высшей категории, нарколог Иркутского областного психоневрологического диспансера Андрей Сергеев.
В интервью РИА Новости эксперт пояснил, что алкоголь может лишь снижать уровень стресса организма в момент негативного воздействия на него радиации.
Есть укоренившееся мнение, что красное вино выводит из организма радионуклиды (радиоактивные вещества. – Прим. ред.), но доказательной базы оно под собой не имеетсказал Сергеев
Врач добавил, что водка также не способна защищать от радиации.
Ранее сообщалось, что потребление алкоголя в России сократилось в сентябре 2026 года до 7,47 литра на душу населения, что стало минимальным показателем с 1996 года.