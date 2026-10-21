Москва21 октВести.Старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов развеял популярный миф о безопасной дозе алкоголя.
В беседе с "Лентой.ru" врач указал, что это официальный вердикт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
То есть даже небольшие количества – это признанный канцероген, и риск рака пищевода, груди, печени, кишечника растет с каждой дозой. Печень не "отдыхает" от малых дозпредупредил он
По словам Умнова, при приеме 50-100 миллилитров вина ежедневно повышается риск жировой болезни печени, которая появляется у трети регулярно употребляющих алкоголь. Зачастую заболевание начинается бессимптомно.
Повышается давление и аритмия. У таких ежедневно употребляющих "умеренных" пьющих гипертония и фибрилляция предсердий встречаются чаще, а это почти стопроцентный инсульт и сердечная недостаточностьуказал специалист
Привычка, по его словам, формируется с постепенным повышением дозы. Это путь к алкоголизму, отметил Умнов, и у большей части он начинался именно с ежедневных небольших порций.
Алкоголь никуда не исчезает, то есть при таком употреблении на следующий день продолжается нагрузка на печень, сосуды и нервную систему суммируются, качество сна и когнитивных функций, это память и внимание, планомерно падает. Разница между "не пить" и "пить понемногу каждый день" – это разница в риске, а не между "безопасно" и "опасно"добавил врач
Ранее врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Александр Мясников поделился с ИС "Вести" перспективным средством борьбы с алкоголизмом.