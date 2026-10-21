Врач рассказал, существует ли безопасная доза алкоголя Врач Умнов предупредил, что не существует безопасной дозы алкоголя

Москва21 окт Вести.Старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов развеял популярный миф о безопасной дозе алкоголя.

В беседе с "Лентой.ru" врач указал, что это официальный вердикт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

То есть даже небольшие количества – это признанный канцероген, и риск рака пищевода, груди, печени, кишечника растет с каждой дозой. Печень не "отдыхает" от малых доз предупредил он

По словам Умнова, при приеме 50-100 миллилитров вина ежедневно повышается риск жировой болезни печени, которая появляется у трети регулярно употребляющих алкоголь. Зачастую заболевание начинается бессимптомно.

Повышается давление и аритмия. У таких ежедневно употребляющих "умеренных" пьющих гипертония и фибрилляция предсердий встречаются чаще, а это почти стопроцентный инсульт и сердечная недостаточность указал специалист

Привычка, по его словам, формируется с постепенным повышением дозы. Это путь к алкоголизму, отметил Умнов, и у большей части он начинался именно с ежедневных небольших порций.

Алкоголь никуда не исчезает, то есть при таком употреблении на следующий день продолжается нагрузка на печень, сосуды и нервную систему суммируются, качество сна и когнитивных функций, это память и внимание, планомерно падает. Разница между "не пить" и "пить понемногу каждый день" – это разница в риске, а не между "безопасно" и "опасно" добавил врач

Ранее врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Александр Мясников поделился с ИС "Вести" перспективным средством борьбы с алкоголизмом.