Москва26 сен Вести.Способы кодирования алкоголиков не являются действенными, поскольку при желании употреблять спиртные напитки человек все равно будет делать это. Таким мнением с ИС "Вести" поделился врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Александр Мясников.

Он добавил, что одним из многообещающих средств для борьбы с алкоголизмом являются препараты на основе метадоксина. Мясников объяснил, что такие препараты разрушают механизмы тяги к употреблению спиртных напитков.

Вы алкоголика никогда не заставите [перестать пить]. Почему нельзя взять и … закодировать? Если он не хочет, он будет пить, несмотря на … кодировки. Уже не один десяток лет, что в России, что за рубежом, существует одно из многообещающих именно в этом плане средств. Таблетки на основе метадоксина. Они употребляются для снижения влечения к алкоголю и облегчения последствий его хронического употребления. Он помогает разорвать связи в мозге, эти механизмы влечения к алкоголю, и ослабляет удовольствие от него [алкоголя] подчеркнул Мясников

Ранее Мясников рассказал, почему врачи не любят работать с рыжими пациентами. Он объяснил, что люди с рыжим цветом волос часто обладают генными мутациями, что усложняет подбор правильной дозы наркоза.