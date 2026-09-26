Мясников раскрыл секрет, почему врачи не любят рыжих пациентов Мясников поделился информацией, почему врачи не любят рыжих пациентов

Москва26 сен Вести.Врачи не любят работать с рыжими пациентами, поскольку рыжеволосые пациенты очень часто обладают определенным набором генных мутаций. Об этом ИС "Вести" рассказал врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Александр Мясников.

Он добавил, что рыжие пациенты часто менее чувствительны к наркозу и анестезии, им требуется большая доза препарата.

Рыжие. Каждый врач знает: у тебя рыжий пациент, жди подвоха. Анестезиологов корчит при виде рыжего пациента. Почему? Они менее чувствительны к наркозу. Это я слышал еще будучи студентом. Рыжий - это беда, рыжий - не связываешься. От рыжего ожидай любого осложнения. И потом уже, когда я стал опытным врачом, [я понял, что], у рыжих ... очень часто бывают определенные генные мутации, при которых анестезиологи должны повышать дозу на 20% рассказал Мясников

Ранее Мясников пояснил, какие особенности есть в подходах к лечению пациентов разных рас. Он привел в пример пациентов с темным цветом кожи, которые обладают отличной от белых чувствительностью к солям.