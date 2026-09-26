Мясников объяснил различия в подходах к лечению пациентов с разным цветом кожи Мясников объяснил разницу в подходах к лечению пациентов разных рас

Москва26 сен Вести.При выборе схемы лечения для пациентов с темным цветом кожи необходимо учитывать их специфическую чувствительность к солям. Об этом ИС "Вести" рассказал врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Александр Мясников.

Он добавил, что у чернокожих значительно чаще встречаются болезни почек из-за того, что у них часто встречается ген APOL1. Этот ген закрепился в ходе эволюции для защиты от инфекций.

Откуда эти расовые различия? У черных пациентов, у афроамериканцев, у африканцев значительно чаще возникают болезни почек. У них ген так называемый APOL1. Почему? Там [в Африке] очень много инфекций, трипаносомы. И этот ген защищал от серьезных инфекций. Но он связан с повышенным повреждением почек... Я чернокожего пациента не буду никогда начинать лечить так же, как я лечу белого человека. Он по-другому реагирует. У него другая чувствительность к солям рассказал Мясников

Ранее Мясников поделился информацией о пользе кофе. По словам врача, содержащиеся в кофе полезные вещества помогают сохранить молодость кожи. Он также рассказал, какие факторы вызывают преждевременное старение кожи.