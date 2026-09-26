Москва26 сен Вести.На старение кожи влияют солнце, курение, а также неправильное питание. Об этом ИС "Вести" рассказал врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Александр Мясников.

Он отметил, что ночное переедание — одна из главных причин отечности.

Солнце и курение — это основной, так сказать, производитель морщин. Но эластичность кожи, ее наполнение жидкостью… Вы никогда не замечали, когда ты объешься на ночь чего-то? Пельменей, колбасы, чего-то еще? Потом ты просто обрюзгший, ты никакой. Ты не замечал, что, если ты поел овощей, фруктов, салатик из помидоров, немножко оливкового масла, рыбки, кусочек сала, чаю хорошего, у тебя все другое? заявил Мясников

Он особо выделил употребление переработанного мяса и сладкого.

Переработанное мясо. Помните, вы должны видеть, что вы едите. Переработанное [мясо] - что это? Я не знаю. Что в этой колбасе, я не знаю. Но я знаю, что там нет мяса, остального не знаю. В пельменях - не знаю. Если я сам сделал колбасу, это нетрудно. Просто кусок мяса запеките и сварите, вот вам колбаса. Сахар белый, мы знаем, белая смерть, ничего белого есть нельзя… Это почему так некрасиво, когда вы едите или пьете сладкое? Вы думаете, вы сахар едите? Это задерживает воду! подчеркнул Мясников

Ранее Мясников рассказал об употреблении БАДов. Он объяснил, что ничего вредного в этом нет, однако об их употреблении необходимо сообщать своему врачу.