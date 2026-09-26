В России введут 35-процентную пошлину на БАДы из недружественных стран

В России будет действовать пошлина на биодобавки В России введут 35-процентную пошлину на БАДы из недружественных стран

Москва26 сен Вести.Правительство России вводит ввозную таможенную пошлину в размере 35% на биологически активные добавки к пище (БАДы) из недружественных стран. Соответствующее постановление кабмина опубликовано на официальном портале правовой информации.

Мера не распространяется на БАДы из Венгрии и Словакии. Документ подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Постановление вступит в силу через семь дней после официального опубликования и будет действовать до конца 2027 года.

Ранее стало известно, что кабмин обнулил плавающую экспортную пошлину на пшеницу, ячмень и кукурузу. Меры продлятся до конца 2026 года.