Москва26 сенВести.Правительство России вводит ввозную таможенную пошлину в размере 35% на биологически активные добавки к пище (БАДы) из недружественных стран. Соответствующее постановление кабмина опубликовано на официальном портале правовой информации.
Мера не распространяется на БАДы из Венгрии и Словакии. Документ подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Постановление вступит в силу через семь дней после официального опубликования и будет действовать до конца 2027 года.
Ранее стало известно, что кабмин обнулил плавающую экспортную пошлину на пшеницу, ячмень и кукурузу. Меры продлятся до конца 2026 года.