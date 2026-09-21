Правительство отменило экспортные пошлины на зерно до 31 декабря 2026 года

В России обнулили пошлины на экспорт зерновых до конца года Правительство отменило экспортные пошлины на зерно до 31 декабря 2026 года

Москва21 сен Вести.Кабмин обнулил плавающую экспортную пошлину на пшеницу, ячмень и кукурузу до конца текущего года, следует из сообщения Минсельхоза РФ.

Кроме того, экспортные пошлины на подсолнечное масло и шрот не должны превышать уровень, установленный в августе 2026 года.

Решение направлено на поддержку российских производителей и экспортеров зерновых и масличных культур в условиях перестройки экспортной логистики указывается в заявлении

Ставка пошлины на подсолнечное масло ограничена 7748 рублями за тонну, на подсолнечный шрот – 312 рублями за тонну.

В Минсельхозе считают, что новые условия позволят участникам рынка сократить издержки и повысить предсказуемость реализации продукции, а также будут способствовать сохранению экспортного потенциала отрасли.

Механизм экспортных пошлин на зерновые, а также подсолнечное масло и шрот действует в России с 2021 года. Размер ставки рассчитывается с учетом разницы между базовой и индикативной ценами.