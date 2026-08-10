Перевозчикам топлива в РФ временно разрешили не соблюдать весогабаритные нормы Кабмин РФ освободил перевозчиков топлива от соблюдения весогабаритных норм

Москва10 авг Вести.Надзор по соблюдению весогабаритных норм перевозчиками топлива в России будет приостановлен до 31 декабря 2026 года. Соответствующее постановление правительства РФ подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Текст документа размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Уточняется, что послабления действуют для перевозчиков бензина, дизельного топлива и авиационного керосина. Временно на них не будут накладываться штрафы за несоблюдение норм, указанных в подпункте "б" пункта 4 части 2 статьи 3 Федерального закона "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта".

Уточняется, что постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин раскрыл, какие еще меры приняты в России для стабилизации топливного рынка. Одна из инициатив – изменения в Налоговом кодексе страны.