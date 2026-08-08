Володин: запущены механизмы для регулирования цен на топливо и роста поставок Володин сообщил о запуске механизмов для регулирования цен на топливо

Москва8 авг Вести.Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о решениях, направленных на стабилизацию ситуации на топливном рынке России. Соответствующий пост размещен на его канале на платформе МАХ, в этом сообщении рассказывается о вступающих в силу в августе законах.

Запущены дополнительные механизмы, которые будут способствовать увеличению поставок горюче-смазочных материалов, регулированию цен сказано в тексте

К посту также приложены графические карточки. На одной из них уточняется, что в Налоговый кодекс России внесены изменения, направленные на стабилизацию ситуации с топливом, и для этого российское правительство наделяется специальными полномочиями. Согласно этой информации, закон позволит обеспечить горюче-смазочными материалами граждан страны и предприятия. На карточке стоит дата – 4 августа.

Ранее СМИ со ссылкой на данные Росстата сообщили, что в период с 27 июля по 3 августа стоимость бензина снизилась в 49 регионах России, в трех из них - более чем на 10%.