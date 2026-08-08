В 49 регионах России цены на бензин снизились на 5-10% за неделю

Цены на топливо рухнули в 49 регионах России за неделю В 49 регионах России цены на бензин снизились на 5-10% за неделю

Москва8 авг Вести.В период с 27 июля по 3 августа стоимость бензина снизилась в 49 регионах Российской Федерации, в трех из них — более, чем на 10%.

Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные Росстата.

В трех регионах падение цен превысило 10%. Наиболее ощутимое удешевление топлива произошло в Севастополе — на 14,9%, в Крыму и Вологодской области — на 14,8% и 12,5% соответственно.

Еще в восьми субъектах РФ, включая Тюменскую, Ивановскую и Новосибирскую области, Дагестан и Чувашию, снижение составило более 5% процентов.

Потенциал для дальнейшего снижения цен на бензин есть... Снижение цен стало результатом комплекса мер, принятых для преодоления топливного кризиса заявил начальник аналитического отдела инвесткомпании "Риком-Траст" Олег Абелев

Он пояснил, что стабилизация топливного рынка стала возможна после ликвидации весеннего дефицита благодаря возобновлению работы нефтеперерабатывающих предприятий, перестройке логистических маршрутов и отмене ограничений на отпуск топлива на автозаправочных станциях.

В свою очередь экономист Ольга Гогаладзе обратила внимание на неравномерность динамики: за тот же отчетный период бензин подорожал в 28 регионах. Среди них: Хакасия (+5,1%), Томская (+4,7%) и Брянская (+3,1%) области, а также Республика Ингушетия (+2,5%). Эксперт связала эту тенденцию с географической удаленностью отдельных территорий, повышенными транспортными издержками и отсутствием локальных НПЗ.

В Росстате также добавили, что корректировка стоимости автомобильного топлива внесла вклад в общую экономическую динамику, способствовав недельной дефляции на уровне 0,02 процента.

В ведомстве подчеркнули, что доля бензина в потребительской корзине составляет около 4,5%, из-за чего изменения его цены напрямую отражаются на уровне инфляции в стране.

Ранее правительство РФ приняло постановление, разрешающее до 1 июля 2027 года выпуск и обращение в России бензина классов Евро-2, Евро-3, Евро-4.