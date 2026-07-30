Запрет для производителей на экспорт дизтоплива действует до 1 сентября 2026 г.

Запрет для производителей на экспорт из РФ дизеля действует до сентября Запрет для производителей на экспорт дизтоплива действует до 1 сентября 2026 г.

Москва30 июл Вести.Запрет для производителей на экспорт из России дизельного, судового топлива и газойля действует до 1 сентября 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба российского правительства в мессенджере MAX.

Согласно постановлению, временный запрет на экспорт топлива будет действовать с 1 августа по 31 января следующего года​​​.

При этом с 1 сентября ограничения не будут распространяться на дизельное и судовое топливо, а также газойли, вывозимые с территории России непосредственными производителями говорится в заявлении

При этом правительство РФ разрешило вывоз топлива в рамках международных межправительственных соглашений, а также для оказания гуманитарной помощи иностранным государствам.

Ранее Федеральная антимонопольная служба заявила, что зафиксировала тенденцию к снижению цен на топливо на независимых автозаправочных станциях.