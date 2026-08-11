Москва11 авгВести.Правительство приняло решение перенести сроки введения экспортной пошлины на алмазы. Постановление за подписью премьер-министра Михаила Мишустина размещено на сайте правовых актов.
В частности, экспортная пошлина на алмазы начнет действовать с 1 марта 2027 года вместо ранее установленной даты — 1 сентября 2026 года.
Пошлиной в размере 8% обложат алмазы, вывозимые за пределы таможенной зоны Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Пошлина начнет действовать в отношении необработанных алмазов весом от 0,45 до 10,8 карата и алмазов специальных размеров.
Ранее стало известно, что Россия по итогам 2025 года сохранила за собой первое место в мире по добыче алмазов.