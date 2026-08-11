Правительство перенесло срок введения пошлины на алмазы на весну 2027 года

В России отложили введение экспортной пошлины на алмазы Правительство перенесло срок введения пошлины на алмазы на весну 2027 года

Москва11 авг Вести.Правительство приняло решение перенести сроки введения экспортной пошлины на алмазы. Постановление за подписью премьер-министра Михаила Мишустина размещено на сайте правовых актов.

В частности, экспортная пошлина на алмазы начнет действовать с 1 марта 2027 года вместо ранее установленной даты — 1 сентября 2026 года.

Пошлиной в размере 8% обложат алмазы, вывозимые за пределы таможенной зоны Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Пошлина начнет действовать в отношении необработанных алмазов весом от 0,45 до 10,8 карата и алмазов специальных размеров.

Ранее стало известно, что Россия по итогам 2025 года сохранила за собой первое место в мире по добыче алмазов.