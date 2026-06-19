Москва19 июнВести.Правительство России перенесло сроки уплаты акциза на алкогольную продукцию до 28 декабря 2026 года.
Соответствующее постановление кабмина было опубликовано на официальном портале правовой информации.
Продлить по 28 декабря 2026 г. наступающие в период с 1 июля по 31 августа 2026 г. и установленные пунктом 3 статьи 204 Налогового кодекса Российской Федерации сроки уплаты акциза по алкогольной продукцииговорится в сообщении
Ранее Росалкогольтабакконтроль сообщил, что продажи сидра в РФ выросли почти на 28% на фоне общего спада алкогольного рынка.