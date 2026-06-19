Правительство перенесло срок уплаты алкогольного акциза на 28 декабря 2026 года

Кабмин перенес сроки уплаты алкогольного акциза на конец декабря Правительство перенесло срок уплаты алкогольного акциза на 28 декабря 2026 года

Москва19 июн Вести.Правительство России перенесло сроки уплаты акциза на алкогольную продукцию до 28 декабря 2026 года.

Соответствующее постановление кабмина было опубликовано на официальном портале правовой информации.

Продлить по 28 декабря 2026 г. наступающие в период с 1 июля по 31 августа 2026 г. и установленные пунктом 3 статьи 204 Налогового кодекса Российской Федерации сроки уплаты акциза по алкогольной продукции говорится в сообщении

Ранее Росалкогольтабакконтроль сообщил, что продажи сидра в РФ выросли почти на 28% на фоне общего спада алкогольного рынка.