Москва16 сенВести.Правительство России приняло решение продлить временный запрет на экспорт дизельного топлива для производителей до конца октября 2026 года. Об этом сообщили источники газеты "Ведомости" по итогам совещания у вице-премьера Александра Новака.
Ограничительные меры, действие которых истекало 30 сентября, продлеваются с целью гарантированного обеспечения внутреннего рынка и поддержания ценовой стабильности. В Минэнерго РФ подчеркнули, что параметры топливных ограничений регулярно оцениваются исходя из баланса спроса, производства и запасов.
В стране также продолжает действовать аналогичный запрет на экспорт автомобильного бензина, установленный до 31 января 2027 года.