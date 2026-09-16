Запрет на экспорт дизельного топлива в РФ продлят до конца октября

Правительство РФ сохранит эмбарго на экспорт дизеля до конца октября Запрет на экспорт дизельного топлива в РФ продлят до конца октября

Москва16 сен Вести.Правительство России приняло решение продлить временный запрет на экспорт дизельного топлива для производителей до конца октября 2026 года. Об этом сообщили источники газеты "Ведомости" по итогам совещания у вице-премьера Александра Новака.

Ограничительные меры, действие которых истекало 30 сентября, продлеваются с целью гарантированного обеспечения внутреннего рынка и поддержания ценовой стабильности. В Минэнерго РФ подчеркнули, что параметры топливных ограничений регулярно оцениваются исходя из баланса спроса, производства и запасов.

В стране также продолжает действовать аналогичный запрет на экспорт автомобильного бензина, установленный до 31 января 2027 года.