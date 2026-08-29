Москва29 авгВести.Правительство России продлило до октября временный запрет на экспорт отдельных видов топлива производителями. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.
Отмечается, что запрет распространяется на вывоз дизельного и судового топлива, а также газойлей.
Ограничение будет действовать до 30 сентября 2026 года включительноговорится в сообщении
В правительстве подчеркнули, что цель таких мер – поддержка стабильной ситуации на внутреннем рынке топлива.
Ранее ограничения на экспорт дизельного и судового топлива, а также газойлей для непосредственных производителей действовали до 31 августа.
При этом общий запрет на экспорт топлива из России установлен до 31 января 2027 года.