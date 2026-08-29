Кабмин продлил ограничения на экспорт топлива для производителей до октября

Запрет на вывоз топлива для производителей продлен на месяц Кабмин продлил ограничения на экспорт топлива для производителей до октября

Москва29 авг Вести.Правительство России продлило до октября временный запрет на экспорт отдельных видов топлива производителями. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

Отмечается, что запрет распространяется на вывоз дизельного и судового топлива, а также газойлей.

Ограничение будет действовать до 30 сентября 2026 года включительно говорится в сообщении

В правительстве подчеркнули, что цель таких мер – поддержка стабильной ситуации на внутреннем рынке топлива.

Ранее ограничения на экспорт дизельного и судового топлива, а также газойлей для непосредственных производителей действовали до 31 августа.

При этом общий запрет на экспорт топлива из России установлен до 31 января 2027 года.